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March 1, 2018 / 1:11 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Genting Hong Kong Says Star NCLC Entered Underwriting Agreement With Norwegian Cruise Line

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Genting Hong Kong Ltd:

* STAR NCLC ENTERED INTO UNDERWRITING AGREEMENT WITH NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS

* ‍APPLICATION HAS BEEN MADE TO STOCK EXCHANGE FOR RESUMPTION OF TRADING IN SHARES WITH EFFECT FROM 9:00 A.M. ON 1 MARCH ​

* IN OFFERING, STAR NCLC PROPOSES TO SELL 9.8 MILLION NCLH SHARES

* UNIT STAR NCLC AGREED TO SELL GENTING DISPOSAL SHARES TO UNDERWRITER UNDER DEAL

* ‍GAIN OF ABOUT US$24.4 MLN IS EXPECTED TO ACCRUE TO GROUP AS RESULT OF DISPOSAL​

* TOTAL CONSIDERATION FOR 9.8 MILLION NCLH SHARES TO AMOUNT TO ABOUT US$543.6 MILLION

* ‍TOTAL GAIN ON DISPOSAL WOULD BE US$128.9 MLN​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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