BRIEF-Genting Malaysia Posts QTRLY Net Loss 418 Million RGT

May 21 (Reuters) - Genting Malaysia Bhd:
* YEAR AGO QTRLY NET PROFIT 268.3 MILLION RGT;YEAR AGO QTRLY REVENUE 2.74 BILLION RGT
* EXPECTS FINANCIAL RESULTS FOR REMAINING PERIOD IN FY2020 TO BE ADVERSELY IMPACTED DUE TO COVID19
* TO CONTINUE TO IMPLEMENT AGGRESSIVE COST CONTROL MEASURES
* CURRENTLY PREPARING FOR RESUMPTION OF OPERATIONS AT RESORTS WORLD GENTING,RESORTS WORLD AWANA, RESORTS WORLD KIJAL & RESORTS WORLD LANGKAWI
* EXPECTS DEVELOPMENT OF RWNYC’S EXPANSION TO RESTART SHORTLY Source text for Eikon: Further company coverage: