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May 21, 2020 / 11:44 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Genting Malaysia Posts QTRLY Net Loss 418 Million RGT

1 Min Read

May 21 (Reuters) - Genting Malaysia Bhd:

* QTRLY REVENUE 1.96 BILLION RGT

* YEAR AGO QTRLY NET PROFIT 268.3 MILLION RGT;YEAR AGO QTRLY REVENUE 2.74 BILLION RGT

* EXPECTS FINANCIAL RESULTS FOR REMAINING PERIOD IN FY2020 TO BE ADVERSELY IMPACTED DUE TO COVID19

* TO CONTINUE TO IMPLEMENT AGGRESSIVE COST CONTROL MEASURES

* CURRENTLY PREPARING FOR RESUMPTION OF OPERATIONS AT RESORTS WORLD GENTING,RESORTS WORLD AWANA, RESORTS WORLD KIJAL & RESORTS WORLD LANGKAWI

* EXPECTS DEVELOPMENT OF RWNYC’S EXPANSION TO RESTART SHORTLY Source text for Eikon: Further company coverage:

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