BRIEF-Genting Singapore Ltd Updates On Outlook Amid Covid-19 Spread

March 17 (Reuters) - Genting Singapore Ltd:
* UPDATE ON OUTLOOK AMID COVID-19 SPREAD AND PROFIT GUIDANCE
* EXPECTS FINANCIAL RESULTS WILL BE SIGNIFICANTLY & ADVERSELY IMPACTED FOR Q1 ENDING 31 MARCH 2020 AND HY ENDING 30 JUNE 2020
* WILL ADOPT A 18% REDUCTION IN BASE SALARY FOR EXECUTIVE DIRECTORS AND A 15% REDUCTION IN NON-EXECUTIVE DIRECTORS’ FEES FOR Q1
* RESORTS WORLD SENTOSA EXPERIENCED SIGNIFICANT DECREASE IN VISITOR ATTENDANCE & CORRESPONDINGLY REVENUE, DUE TO SPREAD OF COVID-19
* WILL ADOPT A 9% TO 18% REDUCTION IN BASE SALARY FOR ALL MANAGERIAL STAFF
* ENCOURAGING EMPLOYEES TO TAKE NO-PAY LEAVE AND/OR ANNUAL LEAVE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)