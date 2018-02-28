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February 28, 2018 / 7:40 AM / in 8 hours

BRIEF-Genus Plc Reports HY ‍basic Earnings Per Share of 69 Pence​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Genus Plc:

* HY ADJUSTED PROFIT BEFORE TAX ‍29.0​ MILLION POUNDS VERSUS 25.1 MILLION POUNDS AS REPORTED YEAR- AGO

* HY REVENUE ‍238.6​ MILLION POUNDS VERSUS 222.1 MILLION POUNDS AS REPORTED YEAR- AGO

* INTERIM DIVIDEND PER SHARE ‍8.1​ PENCE

* HY ‍BASIC EARNINGS PER SHARE 69 PENCE​

* GENUS- ‍DEMAND FOR DAIRY PRODUCT CONTINUES TO SHOW INCREMENTAL RISE SUPPORTED BY CHINA‘S GROWTH IN DEMAND, NOT BEING MET BY DOMESTIC GROWTH IN OUTPUT​

* ‍HY PORCINE REVENUES GREW 3% (6% IN CONSTANT CURRENCY) WITH INCREASED ROYALTY REVENUES IN ALL REGIONS​

* ‍HY ADJUSTED BASIC EARNINGS PER SHARE UP 34% TO 40.9P​

* GENUS- ‍ANTICIPATE PERFORMING IN LINE WITH EXPECTATIONS IN FY ON CONSTANT CURRENCY BASIS, BUT NOW EXPECT ACTUAL CURRENCIES TO BE A HEADWIND FOR YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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