BRIEF-GENWORTH AND OCEANWIDE PROVIDE UPDATE ON CFIUS APPLICATION

Oct 2 (Reuters) - Genworth Financial Inc:
* GENWORTH AND OCEANWIDE PROVIDE UPDATE ON CFIUS APPLICATION
* GENWORTH FINANCIAL - CO AND CHINA OCEANWIDE HOLDINGS GROUP CO. LTD HAVE WITHDRAWN JOINT VOLUNTARY NOTICE WITH COMMITTEE ON FOREIGN INVESTMENT IN U.S.
* GENWORTH FINANCIAL INC - GENWORTH AND OCEANWIDE INTEND TO ACTIVELY ENGAGE IN DISCUSSIONS WITH CFIUS WITH RESPECT TO MITIGATION OPTIONS
* GENWORTH FINANCIAL INC - “EVALUATING OPTIONS TO ADDRESS OUR UPCOMING DEBT MATURITIES” Source text for Eikon: Further company coverage: