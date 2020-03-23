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March 23, 2020 / 1:23 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Genworth And Oceanwide Provide Update On Proposed Transaction

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Genworth Financial Inc:

* GENWORTH AND OCEANWIDE PROVIDE UPDATE ON PROPOSED TRANSACTION

* GENWORTH FINANCIAL - GENWORTH & OCEANWIDE REMAIN COMMITTED TO TRANSACTION AND CONTINUE TO WORK TOWARDS CLOSING AS SOON AS POSSIBLE

* GENWORTH FINANCIAL - SUBMISSION OF ADDITIONAL INFORMATION & REVIEW PROCESSES HAVE TAKEN & MAY CONTINUE TO TAKE MORE TIME THAN EXPECTED

* GENWORTH FINANCIAL - GENWORTH AND OCEANWIDE ARE DISCUSSING A SHORT EXTENSION OF MERGER AGREEMENT BEYOND CURRENT DEADLINE OF MARCH 31, 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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