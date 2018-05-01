BRIEF-Genworth Mortgage Insurance Posts Q1 Underlying NPAT Of $19.9 Mln, Down 70.9 Pct

May 2 (Reuters) - Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd :
* QTRLY NET EARNED PREMIUM $67.4 MILLION VERSUS $107.9 MILLION
* QTRLY REPORTED LOSS RATIO 55.9 PERCENT VERSUS 34.8 PERCENT
* COMPANY’S GUIDANCE PROVIDED AT TIME OF ITS FY17 RESULTS ANNOUNCEMENT REMAINS UNCHANGED
* NEP AND FULL YEAR LOSS RATIO ARE EXPECTED TO BE ADVERSELY IMPACTED BY 2017 EARNINGS CURVE REVIEW IN FY18
* IN 2018 CONTINUES TO TARGET AN ORDINARY DIVIDEND PAYOUT RATIO RANGE OF 50% TO 80% OF UNDERLYING NPAT
* “FULL YEAR LOSS RATIO IS EXPECTED TO BE BETWEEN 40% AND 50%” Source text for Eikon: Further company coverage: