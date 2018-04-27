FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
DetainedInMyanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Funds News
April 27, 2018 / 1:37 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-George Feldenkreis Says On April 26, Feldenkreis And Fortress Credit Advisors Sent Letter To Perry Ellis International

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Perry Ellis International Inc:

* GEORGE FELDENKREIS SAYS ON APRIL 26, GEORGE FELDENKREIS AND FORTRESS CREDIT ADVISORS SENT LETTER TO PERRY ELLIS INTERNATIONAL - SEC FILING

* GEORGE FELDENKREIS SAYS IN LETTER, REAFFIRMING FELDENKREIS’ OFFER TO ACQUIRE PERRY ELLIS INTERNATIONAL IN A “GOING PRIVATE” TRANSACTION

* GEORGE FELDENKREIS - APRIL 26, AMENDED CONFIDENTIALITY AGREEMENT WITH PERRY ELLIS TO FACILITATE DISCUSSIONS, DUE DILIGENCE IN CONNECTION WITH PROPOSAL Source text: [bit.ly/2FlItuX] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.