Healthcare
May 11, 2020 / 5:45 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Gerard Perrier Industrie Q1 Revenue Down At 46.6 Million Euros, Reduces Proposed Dividend

1 Min Read

May 11 (Reuters) - GERARD PERRIER INDUSTRIE SA:

* Q1 REVENUE EUR 46.6 MILLION VERSUS EUR 51.0 MILLION YEAR AGO

* OUTLOOK: A REBOUND IS EXPECTED IN THE SECOND HALF OF THE YEAR

* AFTER GOOD START OF FY, GROUP SUFFERED REPERCUSSIONS OF COVID-19 CRISIS

* DUE TO THE COVID-19 CRISIS, WILL PROPOSE THE PAYMENT OF A DIVIDEND REDUCED TO 1.50 EUROS COMPARED TO THE 1.75 EUROS PER SHARE INITIALLY ANNOUNCED

* EXPECTS A GRADUAL RECOVERY IN THE ACTIVITY OF THE 3 DIVISIONS FROM 11 BEFORE A MORE SENSITIVE UPTURN IN JUNE

* DIVIDEND WILL BE PAID AS FROM JUNE 25, 2020, WITH DETACHMENT OF THE COUPON SCHEDULED FOR JUNE 23, 2020

* TURNOVER AND THE RESULTS FOR THE FY 2020 WILL BE LOWER THAN IN 2019

* CASH POSITION IS AT THE SAME LEVEL AS AT 31/12/2019 (EUR 60 MILLION) Source text: bit.ly/2WIRUzg Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below