May 20 (Reuters) - GERATHERM MEDICAL AG:

* Q1 REVENUE EUR 6.3 MILLION -0.4%

* Q1 EBITDA) EUR 671 THOUSAND -45.5%

* Q1 EBIT) EUR 372 THOUSAND (PREVIOUS YEAR: EUR 957 THOUSAND)

* Q1 RESULT OF THE BUSINESS ACTIVITIES EUR 348 THOUSAND (PREVIOUS YEAR: EUR 945 THOUSAND)