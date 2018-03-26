BRIEF-Germany's Axel Springer To Make 125 Mln Stg Investment In Purplebricks

March 26 (Reuters) - Purplebricks Group Plc:
* STRATEGIC INVESTMENT FROM AXEL SPRINGER OF APPROXIMATELY £125 MILLION INCLUDING A £100 MILLION SUBSCRIPTION FOR NEW SHARES
* INVESTMENT TO ACCELERATE ROLLOUT IN US, SUPPORT ENTRY INTO NEW MARKETS
* GROUP REVENUES FOR FULL YEAR EXPECTED TO SHOW AROUND 100 PER CENT. YEAR-ON-YEAR GROWTH
* AXEL SPRINGER WILL OWN APPROXIMATELY 11.5 PER CENT. OF PURPLEBRICKS’ SHARE CAPITAL FOLLOWING TRANSACTION
* AXEL SPRINGER AGREED CONDITIONALLY TO SUBSCRIBE FOR 27.8 MILLION NEW SHARES AT A PRICE OF 360 PENCE PER ORDINARY SHARE
* INTENDS TO ALLOCATE APPROXIMATELY £50 MILLION OF SUBSCRIPTION PROCEEDS TO US ROLLOUT
* PURPLEBRICKS - UK UNDERLYING SOFTNESS AND ADVERSE WEATHER IN FEB, MARCH RESULTED IN REVENUES FOR YEAR EXPECTED TO BE ABOUTY 5 PERCENT BELOW CO CONSENSUS
* “BEGINNING TO SEE EXPECTED SPRING MARKET ACTIVITY BUILDING EVEN THOUGH BACKDROP OF RELATIVE MARKET SOFTNESS PERSISTS” Source text for Eikon: Further company coverage: