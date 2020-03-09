BRIEF-Germany’s Siltronic Proposes €3.00 Dividend, Warns Of Coronavirus Impact

March 9 (Reuters) - Siltronic AG:
* BEGINNING OF YEAR CONTINUES TO BE MARKED BY POLITICAL AND MACROECONOMIC UNCERTAINTIES AND, ADDITIONALLY, BY OUTBREAK OF CORONA VIRUS
* RECENT SPREAD OF VIRUS IS HAVING A SIGNIFICANT IMPACT ON ABILITY TO MAKE A FORECAST
* IF EFFECTS OF CORONA VIRUS INTENSIFY, ECONOMIC ENVIRONMENT WILL DETERIORATE SIGNIFICANTLY
* IF THERE ARE NO MAJOR EFFECTS DUE TO CORONA, COMPANY WOULD EXPECT A SLIGHT INCREASE IN SALES VOLUMES WITH DECLINING AVERAGE SELLING PRICES
* EBITDA MARGIN WOULD THEN BE SLIGHTLY BELOW PREVIOUS YEAR, EBIT WOULD BE SIGNIFICANTLY LOWER THAN IN PREVIOUS YEAR DUE TO HIGHER SCHEDULED DEPRECIATION
* IF COVID-19 CONTINUES TO SPREAD, SALES VOLUMES COULD BE LOWER THAN IN PREVIOUS YEAR
* IT IS EXPECTED THAT SILTRONIC’S EBITDA MARGIN, EBIT AND NET CASH FLOW IN 2020 WOULD THEN BE SIGNIFICANTLY LOWER THAN IN PREVIOUS YEAR
* FOR 2020, SILTRONIC PLANS TO INVEST AROUND EUR 200 MILLION Source text for Eikon: (Berlin Speed Desk)