Healthcare
May 22, 2020 / 11:31 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Geron Corp Announces The Pricing Of Its Public Offering Of Common Stock And Warrants

1 Min Read

May 22 (Reuters) - Geron Corp:

* GERON CORPORATION ANNOUNCES THE PRICING OF ITS PUBLIC OFFERING OF COMMON STOCK AND WARRANTS

* GERON CORP - COMBINED OFFERING PRICE TO PUBLIC OF EACH SHARE OF COMMON STOCK AND ACCOMPANYING WARRANT IS $1.30

* GERON CORP - COMBINED OFFERING PRICE TO PUBLIC OF EACH PRE-FUNDED WARRANT AND ACCOMPANYING WARRANT IS $1.299

* GERON CORP - INTENDS TO USE NET PROCEEDS FROM THIS PUBLIC OFFERING TO FUND SOME TRIALS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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