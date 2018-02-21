BRIEF-Gerry Weber Decides New Managing Board Structure

Feb 21 (Reuters) - GERRY WEBER:
* DGAP-ADHOC: GERRY WEBER: SUPERVISORY BOARD DECIDES NEW MANAGING BOARD STRUCTURE AND COMMISSIONS MANAGING BOARD TO DEVELOP A PERFORMANCE PROGRAMME FOR A SUSTAINABLE INCREASE IN PROFITABILITY
* APPOINTMENT OF JÖRG STÜBER AS CHIEF FINANCIAL OFFICER EXTENDED
* JOHANNES EHLING APPOINTED CHIEF SALES OFFICER AND CHIEF DIGITAL OFFICER ALREADY EFFECTIVE 1 APRIL 2018
* PROJECTS GROUP REVENUES OF BETWEEN EUR 870 MILLION AND EUR 890 MILLION FOR FISCAL YEAR 2017/18
* EBIT REPORTED EXPECTED TO COME IN AT BETWEEN EUR 10 MILLION AND EUR 20 MILLION
* ASSUMES FURTHER EXTRAORDINARY EFFECTS IN FY 2017/18 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)