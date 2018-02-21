FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Apparel & Accessories
February 21, 2018 / 2:25 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Gerry Weber Decides New Managing Board Structure

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - GERRY WEBER:

* DGAP-ADHOC: GERRY WEBER: SUPERVISORY BOARD DECIDES NEW MANAGING BOARD STRUCTURE AND COMMISSIONS MANAGING BOARD TO DEVELOP A PERFORMANCE PROGRAMME FOR A SUSTAINABLE INCREASE IN PROFITABILITY

* ‍APPOINTMENT OF JÖRG STÜBER AS CHIEF FINANCIAL OFFICER EXTENDED​

* JOHANNES EHLING APPOINTED CHIEF SALES OFFICER AND CHIEF DIGITAL OFFICER ALREADY EFFECTIVE 1 APRIL 2018

* PROJECTS GROUP REVENUES OF BETWEEN EUR 870 MILLION AND EUR 890 MILLION FOR FISCAL YEAR 2017/18

* EBIT REPORTED EXPECTED TO COME IN AT BETWEEN EUR 10 MILLION AND EUR 20 MILLION

* ASSUMES FURTHER EXTRAORDINARY EFFECTS IN FY 2017/18​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.