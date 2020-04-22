Healthcare
April 22, 2020 / 6:08 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Getinge Q1 Adjusted EBITA Up At SEK 661 Mln

1 Min Read

April 22 (Reuters) - Getinge AB:

* GETINGE INTERIM REPORT FOR JANUARY-MARCH 2020: INTENSE EFFORTS TO HELP HOSPITALS IN THE COVID-19 PANDEMIC

* QUARTER WAS DOMINATED BY COVID-19 PANDEMIC AND HUGE NEED FOR ADVANCED VENTILATORS AND ECMO THERAPY AT INTENSIVE CARE UNITS AROUND WORLD

* Q1 ADJUSTED EBITA AT SEK 661 MILLION VERSUS SEK 369 MILLION YEAR AGO

* GETINGE ANNOUNCED AT START OF APRIL AN INCREASED PRODUCTION CAPACITY OF VENTILATORS BY 160% COMPARED WITH 2019

* GETINGE EXPECTS HIGH DELIVERY RATE TO CONTINUE INTO 2021 AND SUBSEQUENTLY GRADUALLY RETURN TO PAST LEVELS

* Q1 NET SALES AT SEK 6,033 MILLION VERSUS SEK 5,548 MILLION YEAR AGO

* GETINGE HAS MADE CERTAIN COST ADJUSTMENTS AND HAVE CONTINGENCY IN PLACE TO FURTHER ADJUST COSTS IF NECESSARY. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below