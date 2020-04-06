Healthcare
April 6, 2020 / 11:02 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Getinge To Further Increase Production Capacity Of Ventilators In 2020

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Getinge AB:

* GETINGE TO FURTHER INCREASE PRODUCTION CAPACITY OF VENTILATORS IN 2020

* INCREASE EQUALS A GROWTH OF 160% COMPARED TO 2019, WHEN 10,000 VENTILATORS WERE PRODUCED.

* DEMAND FOR ADVANCED VENTILATORS FOR INTENSIVE CARE UNITS IN HOSPITALS CONTINUE TO INCREASE GLOBALLY AS A RESULT OF COVID-19 PANDEMIC OUTBREAK

* IS RAMPING UP PRODUCTION CAPACITY STEPWISE AT ITS PRODUCTION FACILITY IN SOLNA, SWEDEN

* ESTIMATED INCREASE IN DEMAND AND PRODUCTION CAPACITY OF VENTILATORS IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO GETINGE’S RESULT.

* RAMP UP WILL START IMMEDIATELY AND PROGRESS IN CLOSE COLLABORATION WITH GETINGE’S SUPPLIERS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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