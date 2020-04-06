BRIEF-Getinge To Further Increase Production Capacity Of Ventilators In 2020

April 6 (Reuters) - Getinge AB:
* GETINGE TO FURTHER INCREASE PRODUCTION CAPACITY OF VENTILATORS IN 2020
* INCREASE EQUALS A GROWTH OF 160% COMPARED TO 2019, WHEN 10,000 VENTILATORS WERE PRODUCED.
* DEMAND FOR ADVANCED VENTILATORS FOR INTENSIVE CARE UNITS IN HOSPITALS CONTINUE TO INCREASE GLOBALLY AS A RESULT OF COVID-19 PANDEMIC OUTBREAK
* IS RAMPING UP PRODUCTION CAPACITY STEPWISE AT ITS PRODUCTION FACILITY IN SOLNA, SWEDEN
* ESTIMATED INCREASE IN DEMAND AND PRODUCTION CAPACITY OF VENTILATORS IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO GETINGE’S RESULT.
* RAMP UP WILL START IMMEDIATELY AND PROGRESS IN CLOSE COLLABORATION WITH GETINGE’S SUPPLIERS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)