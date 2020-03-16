BRIEF-Gfinity Sees FY Revenue To Be Lower, Adjusted Pretax Loss To Be Higher Than Market Expectations

March 16 (Reuters) - Gfinity PLC:
* RESULTS FOR SIX MONTHS TO 31 DECEMBER 2019 REMAIN UNCHANGED
* START OF SECOND HALF OF THIS FINANCIAL YEAR HAS NOT SEEN COMMERCIAL OPPORTUNITIES MATERIALISE AS EXPECTED
* DISCUSSIONS AROUND STRATEGIC PARTNERSHIPS HAVE ALSO NOT PROGRESSED AS QUICKLY AS ANTICIPATED
* 2 MAJOR EVENTS THAT GFINITY DESIGNS AND DELIVERS FOR CLIENTS, AND DUE TO TAKE PLACE BEFORE JULY 2020, HAVE NOW BEEN POSTPONED
* CHALLENGING MARKET CONDITIONS HAVE NOW BEEN EXACERBATED BY UNPRECEDENTED IMPACT OF COVID-19 VIRUS
* EXPECTS THAT FOR YEAR TO 30 JUNE 2020 REVENUE WILL BE LOWER AND ADJUSTED LOSS BEFORE TAX WILL BE HIGHER THAN CURRENT MARKET EXPECTATIONS
* PURSUING OTHER OPTIONS FOR FINANCING IN SHORT TERM AND CONTINUES ITS DISCUSSIONS WITH SEVERAL POTENTIAL STRATEGIC INVESTORS
* RECENTLY EXECUTIVE TEAM INITIATED A COMPREHENSIVE STRATEGIC REVIEW
* RECOMMENDATION TO BOARD INCLUDED A RESTRUCTURING PLAN TO REDUCE COST BASE TO REFLECT CHANGE IN EXPECTED REVENUE FOR YEAR AND OUTLOOK
* IMPLEMENTING A SIGNIFICANT COST REDUCTION PROGRAMME, INCLUDING IMPLEMENTING BOARD AND MANAGEMENT CHANGES
* GARRY COOK, EXECUTIVE CHAIRMAN, AND GRAHAM WALLACE, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, WILL STAND DOWN FROM THEIR POSITIONS
* JOHN CLARKE APPOINTED CHIEF EXECUTIVE OFFICER WITH IMMEDIATE EFFECT
* NEVILLE UPTON WILL SUCCEED GARRY COOK AS CHAIRMAN WITH IMMEDIATE EFFECT
* TAKEN DECISION TO EXIT AREAS THAT ARE HAVING A NEGATIVE IMPACT ON CASH, SUCH AS LOW MARGIN TOURNAMENT OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: