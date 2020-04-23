Healthcare
April 23, 2020 / 5:02 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Gilead Antiviral Drug Remdesivir Flops In First Trial - FT

1 Min Read

April 23 (Reuters) -

* GILEAD ANTIVIRAL DRUG REMDESIVIR FLOPS IN FIRST TRIAL - FT

* CHINESE TRIAL SHOWED REMDESIVIR DID NOT IMPROVE PATIENTS’ CONDITION OR REDUCE THE PATHOGEN’S PRESENCE IN THE BLOODSTREAM - FT

* REMDESIVIR, HAS FLOPPED IN ITS FIRST RANDOMISED CLINICAL TRIAL, ACCORDING TO DRAFT DOCUMENTS PUBLISHED ACCIDENTALLY BY THE WHO - FT

* GILEAD WARNED THAT THE DRAFT DOCUMENT POSTED ACCIDENTALLY BY WHO INCLUDED “INAPPROPRIATE CHARACTERISATIONS OF THE STUDY”- FT Source text: on.ft.com/2Vxsc1c Further company coverage:

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