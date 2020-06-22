Healthcare
June 22, 2020 / 2:35 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Gilead Expects Over 2 Mln Remdesivir Treatment Courses Manufactured By Year-End

1 Min Read

June 22 (Reuters) - Gilead Sciences Inc:

* GILEAD - IS ABOUT TO START TRIALS OF AN INHALED VERSION OF REMDESIVIR.

* GILEAD - WILL SCREEN HEALTHY VOLUNTEERS FOR PHASE 1 TRIALS THIS WEEK AND HOPE TO BEGIN STUDIES IN PATIENTS WITH COVID-19 IN AUGUST

* GILEAD - NOW EXPECT TO HAVE MORE THAN TWO MILLION REMDESIVIR TREATMENT COURSES MANUFACTURED BY THE END OF THE YEAR AND MANY MILLIONS MORE BY 2021

* GILEAD SAYS ALSO EXPLORING WHETHER IT CAN IMPROVE PATIENT OUTCOMES BY COMBINING REMDESIVIR WITH OTHER THERAPIES - CEO LETTER Source text for Eikon: Further company coverage:

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