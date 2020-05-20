Healthcare
May 20, 2020 / 10:33 PM / Updated 38 minutes ago

BRIEF-Gilead, Galapagos Announce Topline Results Of Phase 2b/3 Trial In Ulcerative Colitis

1 Min Read

May 20 (Reuters) - Galapagos NV:

* GILEAD AND GALAPAGOS ANNOUNCE POSITIVE TOPLINE RESULTS OF PHASE 2B/3 TRIAL OF FILGOTINIB IN MODERATELY TO SEVERELY ACTIVE ULCERATIVE COLITIS

* GALAPAGOS NV - FILGOTINIB 200 MG DEMONSTRATED GREATER EFFICACY COMPARED WITH PLACEBO IN INDUCTION AND MAINTENANCE OF REMISSION IN SELECTION TRIAL

* GALAPAGOS NV - RATES OF ADVERSE EVENTS WERE LOW AND COMPARABLE ACROSS TREATMENT GROUPS

* GALAPAGOS NV - ESTIMATED 40% OF PATIENTS WITH ULCERATIVE COLITIS EXPERIENCE A RELAPSE ANNUALLY AND DO NOT ACHIEVE SUSTAINED REMISSION

* GALAPAGOS NV - FILGOTINIB 100 MG DID NOT ACHIEVE STATISTICALLY SIGNIFICANT CLINICAL REMISSION AT WEEK 10 Source text for Eikon: Further company coverage:

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