Healthcare
May 6, 2020 / 1:48 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Gilead Says Incurred $50 Mln Of Manufacturing Scale-Up, Clinical Trial Costs For Remdesivir In Q1

1 Min Read

May 6 (Reuters) - Gilead Sciences Inc:

* GILEAD SCIENCES SAYS INCURRED ABOUT $50 MILLION OF MANUFACTURING SCALE-UP, CLINICAL TRIAL COSTS FOR REMDESIVIR DURING Q1 - SEC FILING

* GILEAD SCIENCES SAYS ANTICIPATE ACCELERATING REMDESIVIR INVESTMENTS IN FUTURE QUARTERS

* GILEAD SCIENCES - THERE IS POSSIBILITY THAT CO MAY EXPERIENCE DELAYS WITH NDA FOR FILGOTINIB FOR TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS FILED WITH FDA

* GILEAD SCIENCES - THERE IS POSSIBILITY CO MAY EXPERIENCE DELAYS WITH NDA, MAA FOR KTE-X19 FOR TREATMENT OF RELAPSED OR REFRACTORY MANTLE CELL LYMPHOMA Source text: (bit.ly/2zXgYuu) Further company coverage:

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