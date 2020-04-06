Healthcare
April 6, 2020 / 10:37 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Gilead Sciences And Second Genome Announce Collaboration In Biomarker And Inflammatory Bowel Disease Drug Discovery

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Gilead Sciences Inc:

* GILEAD SCIENCES AND SECOND GENOME ANNOUNCE STRATEGIC COLLABORATION IN BIOMARKER AND INFLAMMATORY BOWEL DISEASE DRUG DISCOVERY

* GILEAD SCIENCES INC - CO AND SECOND GENOME ENTERED INTO A FOUR-YEAR STRATEGIC COLLABORATION

* GILEAD SCIENCES INC - SECOND GENOME WILL RECEIVE $38 MILLION IN AN UPFRONT PAYMENT

* GILEAD SCIENCES INC - CO WILL HAVE OPTION TO WORLDWIDE RIGHTS FOR UP TO FIVE PROGRAMS FOR ALL DISEASES UNDER COLLABORATION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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