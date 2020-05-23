Healthcare
May 23, 2020 / 12:07 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Gilead Sciences Issues Statement On NEJM Publication Of Remdesivir Data From NIAID Study

1 Min Read

May 22 (Reuters) - Gilead Sciences Inc:

* GILEAD SCIENCES STATEMENT ON NEJM PUBLICATION OF REMDESIVIR DATA FROM NIAID STUDY

* FINDINGS FROM NIAID TRIAL OF REMDESIVIR IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH ADVANCED COVID-19 HAVE BEEN PUBLISHED IN PEER-REVIEWED MEDICAL JOURNAL

* FINDINGS SUPPORT USE OF REMDESIVIR IN POPULATION, WITH LARGEST BENEFIT OBSERVED AMONG INDIVIDUALS WHO REQUIRED OXYGEN SUPPLEMENTATION

* ANTICIPATE THAT RESULTS FROM PHASE 3 SIMPLE-SEVERE STUDY WILL BE PUBLISHED IN NEAR FUTURE

* DATA FROM SIMPLE-SEVERE STUDY SUPPORT TREATMENT OF SOME PATIENTS FOR 5 DAYS RATHER THAN 10 DAYS, DEPENDING ON CLINICAL STATUS

* RESULTS FROM PHASE 3 SIMPLE-MODERATE STUDY ARE EXPECTED AT END OF THIS MONTH Source: bit.ly/3d2rxve Further company coverage:

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