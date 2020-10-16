BRIEF-Gilead Sciences Issues Statement On Solidarity Trial

Oct 15 (Reuters) - Gilead Sciences Inc:
* GILEAD SCIENCES STATEMENT ON SOLIDARITY TRIAL
* GILEAD SAYS ARE CONCERNED THAT THE DATA FROM THE OPENLABEL GLOBAL TRIAL HAVE NOT UNDERGONE RIGOROUS REVIEW
* GILEAD SAYS IT IS UNCLEAR IF ANY CONCLUSIVE FINDINGS CAN BE DRAWN FROM THE STUDY RESULTS
* GILEAD - WHO PREQUALIFIED REMDESIVIR, WHICH ASSURES PROCUREMENT AGENCIES SUCH AS UN THAT VEKLURY HAS MET GLOBAL STANDARDS OF QUALITY, SAFETY, EFFICACY
* GILEAD SCIENCES- VEKLURY HAS NOT BEEN APPROVED BY THE U.S. FDA FOR ANY USE, AND ITS SAFETY AND EFFICACY HAVE NOT BEEN ESTABLISHED Source: bit.ly/3k3SPVq Further company coverage:
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