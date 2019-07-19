Switzerland Market Report
July 19, 2019 / 5:12 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Gilead Sciences Licenses Respiratory, Herpes Antiviral Research Programs From Novartis

1 Min Read

July 19 (Reuters) - Gilead Sciences Inc:

* GILEAD SCIENCES LICENSES RESPIRATORY AND HERPES ANTIVIRAL RESEARCH PROGRAMS FROM NOVARTIS

* GILEAD SCIENCES INC - GILEAD WILL ACQUIRE EXCLUSIVE GLOBAL RIGHTS TO DEVELOP AND COMMERCIALIZE NOVEL SMALL MOLECULES AGAINST THREE UNDISCLOSED TARGETS

* GILEAD-NOVARTIS TO RECEIVE UPFRONT PAYMENT & IS ELIGIBLE TO RECEIVE UP TO $291 MILLION IN MILESTONE PAYMENTS UPON ACHIEVEMENT OF CERTAIN MILESTONES

* GILEAD SCIENCES - NOVARTIS IS ALSO ELIGIBLE TO RECEIVE ROYALTIES ON ANNUAL NET SALES UNDER AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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