Healthcare
July 8, 2020 / 8:07 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Gilead Sciences Presents Survey Findings On Prep Access And Utilization In The U.S. During COVID-19 Shelter-In-Place Orders

1 Min Read

July 8 (Reuters) - Gilead Sciences Inc:

* GILEAD SCIENCES PRESENTS SURVEY FINDINGS ON PREP ACCESS AND UTILIZATION IN THE U.S. DURING COVID-19 SHELTER-IN-PLACE ORDERS

* GILEAD SCIENCES-HEALTHCARE PROVIDERS REPORT HIGH RATE OF CONTINUED CARE, PRESCRIBING BEHAVIOR; PRACTICE-SITE RESTRICTIONS AFFECTING >90% OF RESPONDENTS

* GILEAD - SEPARATE CLINICAL DATA SUGGEST NO REPORTED INCREASE IN SEXUAL HEALTH RISK BEHAVIOR FROM BASELINE AMONG DISCOVER TRIAL STUDY PARTICIPANTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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