BRIEF-GIMV Intends To Propose Stable Gross Dividend Of EUR 2.5 Per Share

April 22 (Reuters) - GIMV INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR VLANDEREN NV:
* TRADING UPDATE ON IMPACT OF COVID-19 CRISIS
* INTENDS TO PROPOSE A STABLE GROSS DIVIDEND OF EUR 2.5 PER SHARE
* AT END OF MARCH 2020, GIMV’S LIQUIDITY POSITION STOOD AT AROUND EUR 370 MILLION
* TOO EARLY TODAY TO GIVE A CLEAR INDICATION OF IMPACT OF CORONA CRISIS ON PERFORMANCE OF OUR PORTFOLIO COMPANIES IN 2020
* ON NEW CORONAVIRUS: IT IS IMPOSSIBLE FOR GIMV TO MAKE ANY STATEMENT ABOUT HOW STRONG AND LONG AN IMPACT THIS CRISIS WILL HAVE
* GIMV AND ITS PORTFOLIO COMPANIES CONTINUE TO OPERATE IN CURRENTLY HIGHLY VOLATILE MARKET CONDITIONS, FINANCIALLY, INDUSTRIALLY AND IN TERMS OF CONSUMER CONFIDENCE
* AT END OF MARCH 2020, GIMV’S LIQUIDITY POSITION STOOD AT AROUND EUR 370 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)