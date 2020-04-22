Healthcare
April 22, 2020 / 5:48 AM / Updated 25 minutes ago

BRIEF-GIMV Intends To Propose Stable Gross Dividend Of EUR 2.5 Per Share

1 Min Read

April 22 (Reuters) - GIMV INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR VLANDEREN NV:

* TRADING UPDATE ON IMPACT OF COVID-19 CRISIS

* INTENDS TO PROPOSE A STABLE GROSS DIVIDEND OF EUR 2.5 PER SHARE

* AT END OF MARCH 2020, GIMV’S LIQUIDITY POSITION STOOD AT AROUND EUR 370 MILLION

* TOO EARLY TODAY TO GIVE A CLEAR INDICATION OF IMPACT OF CORONA CRISIS ON PERFORMANCE OF OUR PORTFOLIO COMPANIES IN 2020

* GIMV DISPOSES OF EUR 200 MILLION OF UNDRAWN CREDIT LINES

* ON NEW CORONAVIRUS: IT IS IMPOSSIBLE FOR GIMV TO MAKE ANY STATEMENT ABOUT HOW STRONG AND LONG AN IMPACT THIS CRISIS WILL HAVE

* GIMV AND ITS PORTFOLIO COMPANIES CONTINUE TO OPERATE IN CURRENTLY HIGHLY VOLATILE MARKET CONDITIONS, FINANCIALLY, INDUSTRIALLY AND IN TERMS OF CONSUMER CONFIDENCE

* AT END OF MARCH 2020, GIMV’S LIQUIDITY POSITION STOOD AT AROUND EUR 370 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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