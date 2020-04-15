Switzerland Market Report
April 15, 2020 / 5:27 PM / a few seconds ago

BRIEF-Givaudan Announces Placement Of 1 Billion Euros Of Senior Debt Notes

1 Min Read

April 15 (Reuters) - GIVAUDAN SA:

* ANNOUNCES THE SUCCESSFUL PLACEMENT OF EUR 1,000 MILLION OF SENIOR DEBT NOTES

* PROCEEDS OF NOTES ISSUANCE WILL BE USED FOR GENERAL CORPORATE PURPOSES, INCLUDING THE REFINANCING OF THE ACQUISITION BRIDGE FACILITY IN RELATION TO THE ACQUISITION OF UNGERER

* THE EUR 1,000 MILLION NOTES CARRY RESPECTIVELY A MATURITY OF 7 YEARS UNTIL APRIL 2027 (EUR 500 MILLION) AND 12 YEARS UNTIL APRIL 2032 (EUR 500 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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