Switzerland Market Report
December 14, 2018 / 5:42 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Givaudan Enters Into Exclusive Negotiations To Acquire Albert Vieille

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Dec 14 (Reuters) - Givaudan SA:

* GIVAUDAN MEDIA RELEASE: GIVAUDAN ENTERS INTO EXCLUSIVE NEGOTIATIONS TO ACQUIRE ALBERT VIEILLE SAS

* AS PART OF ITS 2020 STRATEGY TO EXPAND CAPABILITIES OF ITS FRAGRANCE BUSINESS, GIVAUDAN TODAY ANNOUNCES THAT IT HAS ENTERED INTO EXCLUSIVE NEGOTIATIONS TO ACQUIRE ALBERT VIEILLE SAS

* WHILE TERMS OF THE DEAL WILL NOT BE DISCLOSED, ALBERT VIEILLE’S BUSINESS WOULD HAVE REPRESENTED APPROXIMATELY EUR 30 MILLION OF INCREMENTAL SALES TO GIVAUDAN’S RESULTS IN 2017 ON A PROFORMA BASIS

* GIVAUDAN PLANS TO FUND THE TRANSACTION FROM EXISTING RESOURCES Source text: bit.ly/2EuE50u Further company coverage: (Reporting by Berlin Speed Desk)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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