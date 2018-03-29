BRIEF-GKN Recommends Shareholders Accept Melrose Offer

March 29 (Reuters) - GKN Plc:
* BOARD RECOGNISES THAT, IN EVENT THAT OFFER IS DECLARED WHOLLY UNCONDITIONAL, MELROSE WOULD ACQUIRE CONTROL OF GKN
* NOW RECOMMENDS THAT SHAREHOLDERS ACCEPT OFFER, AS GKN DIRECTORS INTEND TO DO IN RESPECT OF THEIR OWN BENEFICIAL HOLDINGS
* GLEACHER SHACKLOCK AND UBS LIMITED ARE PROVIDING INDEPENDENT FINANCIAL ADVICE TO BOARD FOR PURPOSES OF RULE 3 OF CITY CODE
* NOW INTENDS TO WORK WITH MELROSE TO ENSURE SUCCESS OF ENLARGED COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage: