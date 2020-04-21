BRIEF-GL Events Q1 Revenue Down At 213.3 Million Euros

April 21 (Reuters) - GL EVENTS SA:
* IS IMPLEMENTING ITS COST-CUTTING PLAN, THE SAVINGS WILL BE IN EXCESS OF 40 MILLION EUROS OVER THE FINANCIAL YEAR
* Q1 REVENUE EUR 213.3 MILLION VERSUS EUR 340.2 MILLION YEAR AGO
* IN CHINA, THE GROUP’S ACTIVITIES HAVE RESUMED AND THE TEAMS ARE NOW OPERATIONAL AND FOCUSED ON THE ORGANIZATION OF FUTURE TRADE SHOWS
* ON CORONAVIRUS: GROUP ANTICIPATES THAT BUSINESS WILL BE SEVERELY AFFECTED IN THE SECOND QUARTER OF 2020
* IN GENERAL THE GROUP’S INDUSTRIAL ACTIVITIES ARE CONTINUING
* MANY SPORTING, CULTURAL AND FESTIVAL EVENTS PLANNED IN FIRST HALF OF YEAR AND JULY 2020 HAVE BEEN POSTPONED
* POSTPONES NUMEROUS INVESTMENTS (CAPEX AND EXTERNAL GROWTH) TO THE TUNE OF €60 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)