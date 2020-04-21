Healthcare
April 21, 2020 / 4:14 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-GL Events Q1 Revenue Down At 213.3 Million Euros

1 Min Read

April 21 (Reuters) - GL EVENTS SA:

* IS IMPLEMENTING ITS COST-CUTTING PLAN, THE SAVINGS WILL BE IN EXCESS OF 40 MILLION EUROS OVER THE FINANCIAL YEAR

* Q1 REVENUE EUR 213.3 MILLION VERSUS EUR 340.2 MILLION YEAR AGO

* IN CHINA, THE GROUP’S ACTIVITIES HAVE RESUMED AND THE TEAMS ARE NOW OPERATIONAL AND FOCUSED ON THE ORGANIZATION OF FUTURE TRADE SHOWS

* CONFIRMS THE ABOLITION OF THE DIVIDEND

* ON CORONAVIRUS: GROUP ANTICIPATES THAT BUSINESS WILL BE SEVERELY AFFECTED IN THE SECOND QUARTER OF 2020

* IN GENERAL THE GROUP’S INDUSTRIAL ACTIVITIES ARE CONTINUING

* MANY SPORTING, CULTURAL AND FESTIVAL EVENTS PLANNED IN FIRST HALF OF YEAR AND JULY 2020 HAVE BEEN POSTPONED

* POSTPONES NUMEROUS INVESTMENTS (CAPEX AND EXTERNAL GROWTH) TO THE TUNE OF €60 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below