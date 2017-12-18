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December 18, 2017 / 9:43 PM / in a day

BRIEF-Gladstone Land Announces Acquisition Of Organic Almond Orchard

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - Gladstone Land Corp:

* GLADSTONE LAND ANNOUNCES ACQUISITION OF ORGANIC ALMOND ORCHARD AND EXPANSION OF METLIFE CREDIT FACILITY

* GLADSTONE LAND CORP - HAS ACQUIRED AN ORGANIC ALMOND ORCHARD IN CALIFORNIA FOR APPROXIMATELY $5.9 MILLION

* GLADSTONE LAND - EXPANSION OF EXISTING CREDIT FACILITY WITH METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY, INCREASING SIZE OF FACILITY FROM $200 MILLION TO $275 MILLION

* GLADSTONE LAND CORP - UPON ACQUISITION, CO ENTERED INTO A 20-YEAR, TRIPLE-NET SALE-LEASEBACK AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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