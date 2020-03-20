BRIEF-Glaston Initiates Negotiations Regarding Temporary Layoffs In Finland

March 20 (Reuters) - Glaston Oyj Abp:
* GLASTON INITIATES EMPLOYEE COOPERATION NEGOTIATIONS REGARDING TEMPORARY LAYOFFS IN FINLAND AND TAKES SIMILAR ACTIONS IN OTHER COUNTRIES
* POTENTIAL LAYOFFS CONCERN ALL EMPLOYEES IN FINLAND, APPROXIMATELY 180 PEOPLE
* NEGOTIATIONS WILL BEGIN ON MARCH 25, 2020 AND WILL LAST FOR UP TO TWO WEEKS
* LAYOFFS ARE PLANNED TO START IMMEDIATELY AFTER CONCLUSION OF NEGOTIATIONS
* TO ACHIEVE NECESSARY LEVEL OF ADJUSTMENT BY USING TEMPORARY LAYOFFS OF AT MOST 90 DAYS PER EMPLOYEE
* NEGOTIATIONS REGARDING SHORT TIME WORK HAVE ALSO BEEN LAUNCHED IN COMPANY’S GERMAN AND SWISS UNITS
* MEASURES ARE DUE TO RAPID CHANGES IN BUSINESS ENVIRONMENT CAUSED BY COVID-19 VIRUS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)