FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Future Of Money
The Trump Effect
Politics
North Korea
Technology
Myanmar
#Market News
February 6, 2018 / 12:03 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Glatfelter Q4 Loss Per Share $0.23

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 6 (Reuters) - P H Glatfelter Co:

* GLATFELTER REPORTS FOURTH QUARTER 2017 RESULTS

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.34

* Q4 LOSS PER SHARE $0.23

* Q4 SALES $399.9 MILLION

* ‍ANNOUNCES PLAN TO EXPLORE STRATEGIC ALTERNATIVES FOR SPECIALTY PAPERS BUSINESS UNIT​

* ‍OUTCOME OF STRATEGIC REVIEW PROCESS MAY INCLUDE, BUT IS NOT LIMITED TO, SALE OF SPECIALTY PAPERS BUSINESS​

* CO HAS RETAINED CREDIT SUISSE AS ITS FINANCIAL ADVISOR TO ASSIST IN REVIEW OF STRATEGIC ALTERNATIVES FOR SPECIALTY PAPERS BUSINESS​

* ‍CONSOLIDATED CAPITAL EXPENDITURES ARE EXPECTED TO TOTAL APPROXIMATELY $67 MILLION TO $72 MILLION IN 2018​

* ‍CORPORATE COSTS ARE EXPECTED TO INCREASE APPROXIMATELY $1 MILLION IN Q1 OF 2018 WHEN COMPARED TO Q4 OF 2017​

* ‍COMPOSITE FIBERS’ SHIPPING VOLUMES IN Q1 OF 2018 ARE EXPECTED TO BE IN LINE WITH Q4​

* ‍ADVANCED AIRLAID MATERIALS’ SHIPPING VOLUMES IN Q1 OF 2018 ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 5% HIGHER THAN Q4​

* ‍FOR FULL YEAR 2018, CONTINUE TO ANTICIPATE SHIPPING VOLUMES TO BE 10% TO 15% HIGHER THAN 2017​

* ‍SPECIALTY PAPERS’ SHIPPING VOLUMES IN Q1 OF 2018 ARE EXPECTED TO BE RELATIVELY FLAT COMPARED WITH Q4 OF 2017​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.32, REVENUE VIEW $392.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.