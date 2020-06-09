Healthcare
June 9, 2020 / 2:49 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Glaukos Corporation Announces Pricing Of Private Offering Of $250 Million Of 2.75% Convertible Senior Notes

1 Min Read

June 8 (Reuters) - Glaukos Corp:

* ORATION ANNOUNCES PRICING OF PRIVATE OFFERING OF $250 MILLION OF 2.75% CONVERTIBLE SENIOR NOTES

* PRICING OF ITS PRIVATE OFFERING OF $250 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 2.75% CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2027

* OFFERING SIZE WAS INCREASED FROM PREVIOUSLY ANNOUNCED OFFERING SIZE OF $200 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES

* CONVERSION RATE FOR NOTES IS 17.8269 SHARES OF GLAUKOS’ COMMON STOCK PER $1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below