BRIEF-Glaukos Corporation Announces Pricing Of Private Offering Of $250 Million Of 2.75% Convertible Senior Notes

June 8 (Reuters) - Glaukos Corp:
* ORATION ANNOUNCES PRICING OF PRIVATE OFFERING OF $250 MILLION OF 2.75% CONVERTIBLE SENIOR NOTES
* PRICING OF ITS PRIVATE OFFERING OF $250 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 2.75% CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2027
* OFFERING SIZE WAS INCREASED FROM PREVIOUSLY ANNOUNCED OFFERING SIZE OF $200 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
* CONVERSION RATE FOR NOTES IS 17.8269 SHARES OF GLAUKOS’ COMMON STOCK PER $1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES Source text for Eikon: Further company coverage: