Jan 3 (Reuters) - Glaukos Corp:

* GLAUKOS SUBMITS IDE APPLICATION TO FDA TO STUDY ISTENT INFINITE™ TRABECULAR MICRO-BYPASS SYSTEM

* GLAUKOS CORP - ‍SUBMITTED IDE APPLICATION TO FDA SEEKING AUTHORIZATION TO STUDY ISTENT INFINITE TRABECULAR MICRO-BYPASS SYSTEM​ Source text for Eikon: Further company coverage: