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Healthcare

BRIEF-GlaxoSmithKline Appoints Anne Beal As Non-Executive Director

By Reuters Staff

1 Min Read

April 6 (Reuters) - GlaxoSmithKline PLC:

* GLAXOSMITHKLINE PLC - DIRECTORATE CHANGE

* GSK - ANNE BEAL WILL JOIN BOARD OF COMPANY AS A NON-EXECUTIVE DIRECTOR WITH EFFECT FROM 6 MAY 2021

* GSK - BEAL WILL SUCCEED LYNN ELSENHANS AS CHAIR OF COMMITTEE AFTER 2022 ANNUAL GENERAL MEETING.

* GSK - ELSENHANS HAS AGREED TO REMAIN ON BOARD FOR A FURTHER YEAR TO FACILITATE AN ORDERLY TRANSITION TO DR BEAL’S LEADERSHIP OF COMMITTEE Source text for Eikon: Further company coverage:

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