BRIEF-GlaxoSmithKline Says VIIV/Halozyme Sign Exclusive Licensing Agreement

June 22 (Reuters) - GlaxoSmithKline PLC:
* GLAXOSMITHKLINE PLC - VIIV/HALOZYME SIGN EXCLUSIVE LICENSING AGREEMENT
* GSK - VIIV HEALTHCARE AND HALOZYME ENTER GLOBAL COLLABORATION FOR ENHANZE DRUG DELIVERY TECH TO ENABLE DEVELOPMENT OF “ULTRA LONG-ACTING” HIV MEDICINES
* GSK - VIIV HEALTHCARE WILL MAKE AN UPFRONT PAYMENT OF $40 MILLION TO HALOZYME
* GSK - VIIV HEALTHCARE IS OBLIGATED TO MAKE POTENTIAL FUTURE PAYMENTS OF UP TO $175 MILLION IN DEVELOPMENT AND COMMERCIAL MILESTONES PER TARGET
* GSK - HALOZYME WILL ALSO BE ENTITLED TO RECEIVE MID-SINGLE DIGIT ROYALTIES ON SALES OF COMMERCIALISED MEDICINES USING TECHNOLOGY. Source text for Eikon: Further company coverage:
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