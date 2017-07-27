FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
20 days ago
BRIEF-Glencore agrees to acquire 49 pct interest in Hunter Valley Ops
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Amazon adds 'Instant Pickup' in brick-and-mortar push
Technology
Amazon adds 'Instant Pickup' in brick-and-mortar push
War room 2.0?
Aerospace & Defense
War room 2.0?
Indian police arrest four after Game of Thrones leak
Reuters Focus
Indian police arrest four after Game of Thrones leak
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
July 27, 2017 / 11:43 AM / 20 days ago

BRIEF-Glencore agrees to acquire 49 pct interest in Hunter Valley Ops

2 Min Read

July 27 (Reuters) - Glencore Plc

* SIGNED AGREEMENTS WITH YANCOAL AUSTRALIA REGARDING ACQUISITION OF A 49% INTEREST IN THE HUNTER VALLEY OPERATIONS (HVO) COAL MINE IN NSW

* GLENCORE SIGNED AGREEMENTS TO FORM A JOINT VENTURE (JV) FOLLOWING YANCOAL’S ACQUISITION OF COAL & ALLIED (C&A) FROM RIO TINTO

* WILL PAY CASH OF $1.14 BILLION PLUS 27.9% SHARE OF $240 MILLION NON-CONTINGENT ROYALTIES OVER 5 YEARS, 49% OF PRICE CONTINGENT ROYALTIES PAYABLE BY YANCOAL TO RIO TINTO

* TO BUY 16.6% INTEREST IN HVO DIRECTLY FROM YANCOAL; CO TO WORK TO ACQUIRE MITSUBISHI'S 32.4% INTEREST IN HVO TO ACHIEVE GLENCORE’S 49% STAKE

* HAS ALSO AGREED TO SUBSCRIBE FOR US$300M WORTH OF SHARES IN YANCOAL’S EQUITY RAISING

* EXPECTS THE TRANSACTION TO CLOSE WITHIN SIX MONTHS

* WILL PROVIDE OPERATIONAL AND SUPPORT SERVICES TO THE HVO JV

* TRANSACTION WILL BE FUNDED FROM GLENCORE’S EXISTING CASH RESOURCES AND COMMITTED FACILITIES

* TO BE EXCLUSIVE MARKETING AGENT FOR HVO COAL SALES INTO JAPAN, SOUTH KOREA, OTHER COUNTRIES EXCLUDING CHINA, TAIWAN , THAILAND AND MALAYSIA

* COMBINED PORTFOLIO OF MINES IN THE HUNTER VALLEY, INCLUDING HVO, WILL HAVE COAL PRODUCTION CAPACITY OF 69 MILLION TONNES PER ANNUM Source text for Eikon: (bit.ly/2eQ2odQ) Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.