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September 19, 2018 / 3:50 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Glencore Announces Issuance Of Convertible Bonds For Up To $150 Mln

1 Min Read

Sept 19 (Reuters) - Glencore PLC:

* GLENCORE PLC - GLENCORE ANNOUNCES ISSUANCE OF CONVERTIBLE BONDS

* GLENCORE PLC - LAUNCHES A TAP ISSUE OF NON-DILUTIVE ZERO COUPON CASH SETTLED GUARANTEED CONVERTIBLE BONDS FOR UP TO USD 150 MILLION

* GLENCORE PLC - NET PROCEEDS OF OFFERING OF NEW BONDS WILL BE USED FOR GENERAL CORPORATE PURPOSES AND FOR PURCHASE OF CALL OPTIONS

* GLENCORE - CONVERTIBLE BONDS FOR UP TO $150 MILLION TO BE CONSOLIDATED WITH $500 MILLION CASH SETTLED GUARANTEED CONVERTIBLE BONDS DUE 2025 Source text for Eikon: Further company coverage:

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