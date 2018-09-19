BRIEF-Glencore Announces Issuance Of Convertible Bonds For Up To $150 Mln

Sept 19 (Reuters) - Glencore PLC:
* GLENCORE PLC - GLENCORE ANNOUNCES ISSUANCE OF CONVERTIBLE BONDS
* GLENCORE PLC - LAUNCHES A TAP ISSUE OF NON-DILUTIVE ZERO COUPON CASH SETTLED GUARANTEED CONVERTIBLE BONDS FOR UP TO USD 150 MILLION
* GLENCORE PLC - NET PROCEEDS OF OFFERING OF NEW BONDS WILL BE USED FOR GENERAL CORPORATE PURPOSES AND FOR PURCHASE OF CALL OPTIONS
* GLENCORE - CONVERTIBLE BONDS FOR UP TO $150 MILLION TO BE CONSOLIDATED WITH $500 MILLION CASH SETTLED GUARANTEED CONVERTIBLE BONDS DUE 2025 Source text for Eikon: Further company coverage: