Switzerland Market Report
November 13, 2019 / 2:14 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Glencore Announces Permanent Closure Of Brunswick Smelter Facility

1 Min Read

Glencore PLC:

* GLENCORE ANNOUNCES PERMANENT CLOSURE OF BRUNSWICK SMELTER FACILITY

* GLENCORE CANADA CORPORATION - DECOMMISSIONING PROCESS WILL BEGIN IMMEDIATELY AND NEW BRUNSWICK SMELTER WILL CEASE ALL OPERATIONS BY END OF YEAR

* GLENCORE CANADA CORPORATION - INTENDS TO PROVIDE ALL AFFECTED EMPLOYEES AT BRUNSWICK SMELTER PENSION, SEVERANCE AND OUTPLACEMENT SUPPORT SERVICES

* GLENCORE - THOROUGHLY ASSESSED ALL OPTIONS AND CAME TO CONCLUSION THAT BRUNSWICK SMELTER IS SIMPLY “NOT SUSTAINABLE” Source text for Eikon: Further company coverage:

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