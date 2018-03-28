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March 28, 2018 / 2:10 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Glencore Restructures Loans To Polymet, Aquires Common Share Purchase Warrants

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - Glencore Plc:

* GLENCORE RESTRUCTURES LOANS TO POLYMET AND ACQUIRES COMMON SHARE PURCHASE WARRANTS

* GLENCORE RESTRUCTURES LOANS TO POLYMET AND ACQUIRES COMMON SHARE PURCHASE WARRANTS

* UNIT ENTERED INTO AMENDMENT TO PURCHASE AGREEMENT WITH POLYMET MINING CORP. AND POLY MET MINING​

* ‍MATURITY OF AGGREGATE OF $152 MILLION OF OUTSTANDING SECURED CONVERTIBLE, NON-CONVERTIBLE DEBENTURES EXTENDED BY 12 MONTHS, TO MARCH 31, 2019​

* ALSO AGREED TO LEND UP TO AN ADDITIONAL US$80 MILLION TO POLYMET OVER NEXT 12 MONTH IN FIVE TRANCHES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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