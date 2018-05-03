FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
May 3, 2018 / 6:19 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Glencore Says 2018 Marketing EBIT To Be Within Top Half Of $2.2 Bln To $3.2 Bln Guidance Range

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Glencore PLC:

* Q1 ATTRIBUTABLE FERROCHROME PRODUCTION OF 409,000 TONNES WAS 31,000 TONNES (7%) BELOW Q1 2017

* Q1 PRODUCTION WAS LARGELY IN LINE WITH EXPECTATIONS ACROSS ALL COMMODITY GROUPS

* Q1 COAL PRODUCTION OF 30.7 MILLION TONNES WAS IN LINE WITH Q1 2017

* FULL YEAR 2018 MARKETING EBIT EXPECTED TO BE WITHIN TOP HALF OF $2.2 BILLION TO $3.2 BILLION LONG TERM GUIDANCE RANGE

* Q1 GLENCORE’S ENTITLEMENT INTEREST OIL PRODUCTION OF 1,156,000 BARRELS WAS 209,000 BARRELS (15%) LOWER THAN Q1 2017

* Q1 OWN SOURCED COPPER PRODUCTION OF 345,400 TONNES WAS 21,300 TONNES HIGHER THAN Q1 2017

* Q1 OWN SOURCED ZINC PRODUCTION OF 242,700 TONNES WAS 36,500 TONNES (13%) BELOW Q1 2017,

* Q1 OWN SOURCED NICKEL PRODUCTION OF 30,100 TONNES WAS 5,100 TONNES (21%) HIGHER THAN COMPARABLE PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.