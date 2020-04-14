Switzerland Market Report
April 14, 2020 / 7:11 AM / a few seconds ago

BRIEF-Glencore Says Antamina JV In Peru Halts Operations For About Two Weeks

2 Min Read

April 14 (Reuters) - Glencore PLC:

* GLENCORE PLC - UPDATE ON COVID-19

* GLENCORE - WHILE MAJORITY OF OPERATIONS HAVE NOT BEEN MATERIALLY IMPACTED, PROVIDES AN UPDATE ON IMPACTS THAT HAVE OCCURRED AT CERTAIN OF ASSETS

* GLENCORE - RAGLAN (NICKEL) AND MATAGAMI (ZINC) OPERATIONS IN QUEBEC ARE ANALYSING OPTIONS TO RESTART OPERATIONS BEFORE 4 MAY

* GLENCORE - PRODECO’S MINING OPERATIONS REMAIN ON CARE AND MAINTENANCE, WHILE PORT CONTINUES TO OPERATE

* GLENCORE - PRODECO’S MINING OPERATIONS REMAIN ON CARE AND MAINTENANCE, WHILE PORT CONTINUES TO OPERATE.

* GLENCORE - AT JV OPERATION, ANTAMINA DECISION HAS BEEN TAKEN TO DE-MOBILISE WORKFORCE AND HALT OPERATIONS FOR A LIKELY PERIOD OF APPROXIMATELY 2 WEEKS

* GLENCORE - IN SOUTH AFRICA, FERROALLOYS AND TWO OF OUR COAL (MIDDLEBURG AND GRASPAN) OPERATIONS CURRENTLY REMAIN ON CARE AND MAINTENANCE.

* GLENCORE - GLENCORE IS CURRENTLY IN DISCUSSIONS WITH TRANSITION OF MINING OPERATIONS TO CARE AND MAINTENANCE WITH GOVERNMENT OF ZAMBIA. Source text for Eikon: Further company coverage:

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