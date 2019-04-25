Switzerland Market Report
April 25, 2019 / 5:38 PM / Updated 26 minutes ago

BRIEF-Glencore Says U.S. Commodity Futures Trading Commission Investigating Co, Units

1 Min Read

April 25 (Reuters) - Glencore PLC:

* ANNOUNCEMENT COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION

* U.S. CFTC IS INVESTIGATING WHETHER CO, UNITS MAY HAVE VIOLATED CERTAIN PROVISIONS OF COMMODITY EXCHANGE ACT AND/OR CFTC REGULATIONS

* GLENCORE UNDERSTANDS THAT CFTC’S INVESTIGATIONS ARE AT AN EARLY STAGE

* CFTC’S INVESTIGATIONS HAVE A SIMILAR SCOPE IN TERMS OF SUBJECT MATTER AS CURRENT ONGOING INVESTIGATION BY US DOJ

* GLENCORE WILL COOPERATE WITH CFTC

* RESPONSE WILL BE MANAGED BY ITS INVESTIGATIONS COMMITTEE, WHICH WAS SET UP IN JULY 2018 TO OVERSEE GLENCORE’S RESPONSE TO INVESTIGATION BY DOJ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below