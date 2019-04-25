BRIEF-Glencore Says U.S. Commodity Futures Trading Commission Investigating Co, Units

April 25 (Reuters) - Glencore PLC:
* U.S. CFTC IS INVESTIGATING WHETHER CO, UNITS MAY HAVE VIOLATED CERTAIN PROVISIONS OF COMMODITY EXCHANGE ACT AND/OR CFTC REGULATIONS
* GLENCORE UNDERSTANDS THAT CFTC’S INVESTIGATIONS ARE AT AN EARLY STAGE
* CFTC’S INVESTIGATIONS HAVE A SIMILAR SCOPE IN TERMS OF SUBJECT MATTER AS CURRENT ONGOING INVESTIGATION BY US DOJ
* RESPONSE WILL BE MANAGED BY ITS INVESTIGATIONS COMMITTEE, WHICH WAS SET UP IN JULY 2018 TO OVERSEE GLENCORE’S RESPONSE TO INVESTIGATION BY DOJ Source text for Eikon: Further company coverage: