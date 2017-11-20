BRIEF-Glencore sees no change in commissioning of Katanga project

Nov 20 (Reuters) - Glencore Plc:
* GLENCORE PLC - NOTES MATERIAL WEAKNESSES IDENTIFIED IN KATANGA‘S INTERNAL CONTROLS OVER FINANCIAL REPORTING
* GLENCORE PLC - GLENCORE HAS NOMINATED THREE NEW DIRECTORS TO BOARD OF KATANGA
* GLENCORE - WILL ALSO BE IMPLEMENTING STRUCTURAL AND CONTROL CHANGES IN ITS COPPER DEPARTMENT TO ENHANCE, STRENGTHEN FINANCIAL PROCESSES AND PROCEDURES
* DOES NOT EXPECT ANY CHANGE IN ANTICIPATED TIMING FOR COMMISSIONING OF WHOLE ORE LEACH PROJECT AT KATANGA
* GLENCORE PLC - ADJUSTMENTS ARISING FROM REVIEW DO NOT HAVE A MATERIAL ADVERSE EFFECT ON CONSOLIDATED INCOME OR CASH FLOWS OF GLENCORE Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)