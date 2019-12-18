Switzerland Market Report
December 18, 2019 / 4:32 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Glencore To Acquire LNG Business Of Orsted A/S

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - Glencore PLC:

* GLENCORE - GLENCORE TO ACQUIRE LNG BUSINESS OF ORSTED A/S

* GLENCORE - AGREEMENT WILL INVOLVE GLENCORE NOVATING A NUMBER OF CONTRACTS

* GLENCORE - AGREEMENT WILL INVOLVE THE RIGHT TO USE 3BCM OF ANNUAL REGASIFICATION CAPACITY AT THE GATE TERMINAL IN ROTTERDAM UNTIL 2031

* GLENCORE - TRANSACTION INVOLVES A PAYMENT FROM ORSTED TO GLENCORE AND IS SUBJECT TO A NUMBER OF CONDITIONS

* GLENCORE - THE TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE IN THE SUMMER OF 2020 Further company coverage:

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