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October 1, 2018 / 8:20 AM / in an hour

BRIEF-Global Air Freight Demand Up 2.3 Pct In August – IATA

1 Min Read

Oct 1 (Reuters) -

* GLOBAL AIR FREIGHT DEMAND UP 2.3 PERCENT IN AUGUST – IATA

* AUGUST FREIGHT CAPACITY, MEASURED IN AVAILABLE FREIGHT TONNE KILOMETERS (AFTKS), GREW BY 4.5% YEAR-ON-YEAR IN AUGUST 2018 - IATA

* BUOYANT CONSUMER CONFIDENCE, THE GROWTH OF INTERNATIONAL E-COMMERCE AND THE BROAD-BASED GLOBAL ECONOMIC UPTURN ARE BEHIND THE GROWTH – IATA CEO

* ORDER BOOKS ARE WEAKENING AND SUPPLY DELIVERY TIMES ARE LENGTHENING. AND THE GROWING TRADE TENSIONS ARE A SPECTER OVER THE INDUSTRY – IATA CEO Source text: bit.ly/2Rb7eB4 (Gdynia Newsroom)

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