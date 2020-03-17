Healthcare
March 17, 2020 / 12:27 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Global Blood Therapeutics Inc Is Temporarily Suspending Its Field Team From All In-Person Interactions Due To Coronavirus

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Global Blood Therapeutics Inc:

* GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC - GBT IS TEMPORARILY SUSPENDING ITS FIELD TEAM FROM ALL IN-PERSON INTERACTIONS DUE TO CORONAVIRUS

* GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC - TEMPORARY SUSPENSION WILL BE IN PLACE UNTIL APRIL 7, 2020

* GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS - EMPLOYEES BASED AT CO’S HEADQUARTERS IN SOUTH SAN FRANCISCO, CALIF., HAVE BEEN ASKED TO WORK FROM HOME, WITH FEW EXCEPTIONS

* GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC - BELIEVES IT CURRENTLY HAS SUFFICIENT SUPPLY OF OXBRYTA TO SUSTAIN PATIENT NEED THROUGH REMAINDER OF YEAR AND INTO 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

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