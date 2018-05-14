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May 14, 2018 / 9:33 PM / in 35 minutes

BRIEF-Global Net Lease Says Did Not Authorize Article In Hebrew-Language Daily Business Newspaper

Reuters Staff

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Global Net Lease Inc:

* GLOBAL NET LEASE - INFORMATION ON POTENTIAL OFFERING OF SERIES OF PREFERRED STOCK IN ISRAEL PUBLISHED IN HEBREW-LANGUAGE DAILY BUSINESS NEWSPAPER

* GLOBAL NET LEASE - DID NOT AUTHORIZE ARTICLE IN HEBREW-LANGUAGE DAILY BUSINESS NEWSPAPER OR PUBLIC RELEASE OF INFORMATION REFLECTED IN IT

* GLOBAL NET LEASE - DUE TO UNAUTHORIZED DISCLOSURE, CO TO MAKE FILING CORRECTING CERTAIN INACCURACIES STATED IN HEBREW DAILY BUSINESS NEWSPAPER ARTICLE Source bit.ly/2jVP6M1 Further company coverage:

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